Новый Иисус. Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером национальной сборной России по футболу. В пресс-службе РФС заявили, что контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря текущего года и включает опцию дальнейшего продления соглашения. Отмечается, что Карпин будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России.

«После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе, в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — заявил Дюков.

В свою очередь, Валерий Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие.

«Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — отметил Карпин.

Добавим, на посту главного тренера сборной России Карпин сменил ушедшего в отставку после чемпионата Евро – 2020 Станислава Черчесова. На чемпионате мира по футболу, который прошёл в 2018 году, сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, однако на Евро россияне выступили крайне неудачно, не сумев преодолеть групповой этап турнира.

После вылета национальной команды с Евро-2020 футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, сравнивший перед началом турнира Станислава Черчесова с Иисусом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что проблема российского футбола – не в главном тренере сборной страны.

«Проблема не в Черчесове, а во всей системе подготовки высококвалифицированных кадров в спорте. В Институте физкультуры на специализации «футбол» и «хоккей» вообще не ходят студенты на занятия, приходят только на зачеты и экзамены, получают дипломы и тренерские специальности. Этот «тренер» не мог, как это было в Советском Союзе, быть месяц на педагогической практике в детской спортивной школе помощником тренера ведущей команды вроде «Спартака», «Динамо» или ЦСКА. Возникает вопрос, где получили футбольное образование те футболисты, которых призвал Станислав Саламович (Черчесов – прим. НСН)? А кто выпускал этих тренеров? А кто руководил университетом, а сейчас руководит спортом страны? Вы хотите сказать, это не связано с качеством подготовки?» - сказал Хусаинов.