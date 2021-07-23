Новый Иисус. Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу
Новоиспечённый "отец" национальной команды прокомментировал своё назначение благодарностью за доверие в адрес РФС.
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером национальной сборной России по футболу. В пресс-службе РФС заявили, что контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря текущего года и включает опцию дальнейшего продления соглашения. Отмечается, что Карпин будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России.
«После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе, в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — заявил Дюков.
В свою очередь, Валерий Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие.
«Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — отметил Карпин.
Добавим, на посту главного тренера сборной России Карпин сменил ушедшего в отставку после чемпионата Евро – 2020 Станислава Черчесова. На чемпионате мира по футболу, который прошёл в 2018 году, сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, однако на Евро россияне выступили крайне неудачно, не сумев преодолеть групповой этап турнира.
После вылета национальной команды с Евро-2020 футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, сравнивший перед началом турнира Станислава Черчесова с Иисусом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что проблема российского футбола – не в главном тренере сборной страны.
«Проблема не в Черчесове, а во всей системе подготовки высококвалифицированных кадров в спорте. В Институте физкультуры на специализации «футбол» и «хоккей» вообще не ходят студенты на занятия, приходят только на зачеты и экзамены, получают дипломы и тренерские специальности. Этот «тренер» не мог, как это было в Советском Союзе, быть месяц на педагогической практике в детской спортивной школе помощником тренера ведущей команды вроде «Спартака», «Динамо» или ЦСКА. Возникает вопрос, где получили футбольное образование те футболисты, которых призвал Станислав Саламович (Черчесов – прим. НСН)? А кто выпускал этих тренеров? А кто руководил университетом, а сейчас руководит спортом страны? Вы хотите сказать, это не связано с качеством подготовки?» - сказал Хусаинов.
«Это отстой». Арбитр, сравнивший Черчесова с Иисусом, рассказал о причинах провала России на Евро-2020
Между тем, президент России Владимир Путин в ходе прошедшей 30 июня «Прямой линии» заявил о необходимости изменений в российском футболе, допустив возможность кадровых перестановок. Ранее в этот же день в РФС выразили доверие Станиславу Черчесову, признав при этом работу тренера сборной России на Чемпионате Европы «неудовлетворительной».
А уже 9 июля Российский футбольный союз официально расторг контракт с главным тренером национальной сборной и его тренерским штабом . По словам президента РФС Александра Дюкова, решение было принято совместно со специалистом. Черчесов заявил, что пять лет работы в национальной команде останутся самыми незабываемыми в его жизни, сообщает «Чемпионат».
В своём заявлении бывший наставник российской сборной поблагодарил всех, кто «болел, переживал и вместе с командой жил футболом».
После увольнения Черчесов, соглашение с которым было рассчитано до 30 декабря 2022 года, отказался от неустойки. «Чемпионат» со ссылкой на информированный источник сообщал, что бывший главный тренер сборной России отказался от компенсации в пять миллионов евро.
Между тем, вратарь ЦСКА и бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев поддержал расторжение контракта между РФС и Станиславом Черчесовым. Об этом он заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Голкипер отметил, что следует трезво оценивать текущее положение дел, а не вспоминать прошлые успехи команды. «Все понимаем, что было замечательно в 2018-м, но сейчас уже не 2018-й. История — это хорошо и красиво, но ее надо вспоминать на пенсии», — подчеркнул Акинфеев
К слову, ещё до официального увольнения Черчесова с поста главного тренера России по футболу владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун не исключил, что тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может вернуться в московскую команду, сообщает «Спорт-Экспресс».
Слова Федуна о возможном возвращении в клуб Станислава Черчесова не относятся к ближайшему будущему, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев.
«Федун научен горьким опытом. Когда-то он сказал про Карпина, что тот "сбитый летчик", но Карпин сейчас заметный тренер и вырос как тренер бесспорно. На фоне этого Федун больше голословно таких вещей не говорит. "Никогда не говори никогда" - это не для сегодняшнего дня сказанная фраза. Она о том, что всякое может произойти в этой жизни», - заключил Ловчев.
Напомним, ранее на этой неделе «Чемпионат.com» сообщал, что РФС оставил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России. Среди них были Валерий Карпин, а также тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунтц и бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев. Отмечалось, что Карпин выдвинул условие РФС: он готов совмещать работу в сборной и в клубе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 811 / сут.
Умерли
152 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+22 547 / сут.
- Астропсихолог огорчила россиян, назвав срок окончания пандемии
- Стало известно, кому вегетарианство может пойти на пользу
- В Минздраве Турции призвали вернуться к строгим антиковидным мерам
- Зеленский ввел санкции против Wildberries и руководства компании
- Минтруд обязал работодателей обеспечить, чтобы 80% персонала имели иммунитет к COVID-19
- Автомобилистов предупредили об астрономических штрафах за перегоревшую фару
- Собянин: В Москве миллион пенсионеров привились от COVID-19
- Генеральная Ассамблея ООН в сентябре вернется в очный формат
- В США заявили, что санкции Китая не остановят Вашингтон
- В Совфеде раскритиковали отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru