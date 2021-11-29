Биатлонисты Елисеев и Гараничев исключены из состава сборной России
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Евгений Гараничев и Матвей Елисеев будут отправлены на Кубок IBU, сообщает пресс-служба организации.
По его словам, их места в первой сборной страны, участвующей в Кубке мира, займут Василий Томшин и Александр Поварницын, которые примут участие во втором этапе сезона.
«Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию», - подчеркнул Майгуров, добавив, что замена является плановой в олимпийском сезоне.
Ранее на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Гараничев финишировал 113-м, установив худший результат для российских биатлонистов начиная с 1996 года. Кроме того, перед гонкой спортсмен забыл лыжные палки, из-за чего не смог вовремя стартовать, сообщает RT.
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