Картина вышла в мировой прокат 25 июня и к началу августа заработал свыше $545 миллионов, став самой кассовой спортивной лентой в истории, пишет Deadline. Проект принес Брэду Питту наибольшие сборы за всю его карьеру и также стал самым кассовым проектом студии Apple. В России картина появилась в теневом прокате с 5 июля. Как уточняет «Бюллетень кинопрокатчика», к 3 августа сборы с учетом СНГ составляли более 326 миллионов рублей.

По мнению Шнейдерова, фильм получился настолько успешным во многом именно благодаря Питту на главной роли.

«Фильм классно снят, замечательная операторская работа, удивительно красиво сняты гонки. Кадр, когда герой Брэда Питта в шлеме и крупно показаны его глаза, настоящая находка. Картина держится на Питте, он на своих плечах вытаскивает все кино. Наверное, это второе кино, в котором Брэд Питт настоящий. Первым таким проектом в его карьере была картина "После прочтения сжечь" братьев Коэн. В "Ф-1" он тоже не записной красавчик, не мачо, как у Тарантино в "Однажды в Голливуде", а живой, настоящий и простой человек», - заявил он.