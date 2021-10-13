МОК лишил российских биатлонисток медалей Олимпиады в Сочи
Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал все результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Зайцева фигурировала в докладе канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена и в 2017 году получила пожизненную дисквалификацию. После рассмотрения апелляции Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил отстранение россиянки в силе.
Из-за решения МОК серебряных медалей эстафеты Олимпиады в Сочи лишилась не только Зайцева, но и реабилитированные ранее Яна Романова и Ольга Вилухина, а также Екатерина Шумилова. Теперь в официальных протоколах вторыми значатся биатлонистки из Норвегии, и бронза перешла сборной Чехии.
Ранее CAS отстранил от соревнований на четыре года олимпийских чемпионов в легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова, сообщает «Свободная пресса».
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