МОК лишил российских биатлонисток медалей Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал все результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Зайцева фигурировала в докладе канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена и в 2017 году получила пожизненную дисквалификацию. После рассмотрения апелляции Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил отстранение россиянки в силе.

Из-за решения МОК серебряных медалей эстафеты Олимпиады в Сочи лишилась не только Зайцева, но и реабилитированные ранее Яна Романова и Ольга Вилухина, а также Екатерина Шумилова. Теперь в официальных протоколах вторыми значатся биатлонистки из Норвегии, и бронза перешла сборной Чехии.

Ранее CAS отстранил от соревнований на четыре года олимпийских чемпионов в легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова, сообщает «Свободная пресса».

