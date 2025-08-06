Путин принял Уиткоффа в Кремле

Президент РФ Владимир Путин встретился в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принял в Кремле... Стивена Уиткоффа», - говорится в сообщении.

Пресс-служба не привела подробностей.

Как сообщает РИА Новости, перед беседой Путин и Уиткофф пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. На встрече присутствуют помощник российского президента Юрий Ушаков и спецпредставитель лидера РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

Стив Уиткофф прибыл в Москву 6 августа, спецпосланник вместе с Дмитриевым прогулялся по парку Зарядье, пишет RT.

