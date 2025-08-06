В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в Кремле.

Политики встретятся 7 августа. Президент ОАЭ будет находиться в России с официальным визитом.

Ожидается, что Путин и Аль Нахайян рассмотрят состояние и перспективы развития «многопланового российско-эмиратского сотрудничества». Кроме того, политики обсудят актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, напоминает RT.

