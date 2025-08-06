В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в Кремле.
Политики встретятся 7 августа. Президент ОАЭ будет находиться в России с официальным визитом.
Ожидается, что Путин и Аль Нахайян рассмотрят состояние и перспективы развития «многопланового российско-эмиратского сотрудничества». Кроме того, политики обсудят актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru