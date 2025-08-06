Профессора РЭУ имени Плеханова арестовали по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора РЭУ имени Плеханова Вадима Салтыковского по обвинению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что профессора отправили в СИЗО до 25 сентября. Суть обвинений в отношении Салтыковского, который преподавал мировую экономику, не раскрывается.

По данным СМИ, с сайта РЭУ упоминание профессора было удалено.

Ранее в Севастополе суд признал виновными в госизмене 42-летнюю Викторию Стрилец и её 24-летнюю дочь Александру, приговорив их к 12 годам лишения свободы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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