Профессора РЭУ имени Плеханова арестовали по обвинению в госизмене
6 августа 202513:29
Лефортовский суд Москвы арестовал профессора РЭУ имени Плеханова Вадима Салтыковского по обвинению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что профессора отправили в СИЗО до 25 сентября. Суть обвинений в отношении Салтыковского, который преподавал мировую экономику, не раскрывается.
По данным СМИ, с сайта РЭУ упоминание профессора было удалено.
Ранее в Севастополе суд признал виновными в госизмене 42-летнюю Викторию Стрилец и её 24-летнюю дочь Александру, приговорив их к 12 годам лишения свободы, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Профессора РЭУ имени Плеханова арестовали по обвинению в госизмене
- ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины
- Кинокритик объяснил, почему успех фильма «Ф-1» держится на Брэде Питте
- Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
- Режиссер «танцевального» сериала «Джайв» раскрыл нюансы кастинга
- Путин принял Уиткоффа в Кремле
- В России раскрыли происхождение таинственного «инопланетного корабля»
- В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ
- Сборная России по футболу сыграет на выезде с Катаром 7 сентября
- «Выдавливают Россию»: Зачем Трамп позвал в Белый дом Алиева с Пашиняном
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru