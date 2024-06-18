Биатлонистка Ишмуратова назвала плевком слова футболиста Кварацхелии о России
Российская биатлонистка, олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова назвала уничижительные высказывания о России грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, ранее выступавшего за российскую сборную, плевком. Об этом сообщил Telegram-канал «Матч ТВ».
Спортсменка назвала грузинского атлета неблагодарным человеком и упрекнула его за попытку своими высказываниями угодить европейцам. Кроме того, Ишмуратова задалась вопросом, зачем Кварацхелия вообще приезжал играть в Россию.
Напомним, грузинский полузащитник, выступающий за клуб «Наполи», заявил, что «жил в страшном месте» во время своего пребывания в России. По словам спортсмена, он постоянно пребывал в глухом лесу на базе московского «Локомотива» и даже не мог выйти на прогулку, поскольку рядом были несколько собак.
Кварацхелия добавил, что не мог находиться в России после начала спецоперации России на Украине из-за позиции своей страны.
Ранее выступавший за российские футбольные клубы бразильский нападающий Ари сообщил о желании заниматься политикой в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru