Биатлонистка Ишмуратова назвала плевком слова футболиста Кварацхелии о России

Спортсменка назвала грузинского атлета неблагодарным человеком и упрекнула его за попытку своими высказываниями угодить европейцам. Кроме того, Ишмуратова задалась вопросом, зачем Кварацхелия вообще приезжал играть в Россию.

Напомним, грузинский полузащитник, выступающий за клуб «Наполи», заявил, что «жил в страшном месте» во время своего пребывания в России. По словам спортсмена, он постоянно пребывал в глухом лесу на базе московского «Локомотива» и даже не мог выйти на прогулку, поскольку рядом были несколько собак.

Кварацхелия добавил, что не мог находиться в России после начала спецоперации России на Украине из-за позиции своей страны.

Ранее выступавший за российские футбольные клубы бразильский нападающий Ари сообщил о желании заниматься политикой в России.

