Французский олимпийский чемпион объяснил поддержку российских спортсменов

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объяснил поддержку российских спортсменов. Его слова приводит Francs Jeux.

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Спортсмен заявил, что отстранение спортсменов из-за их паспорта или национальности - это дискриминация, и подобные поступки противоречат принципам спорта.

Атлеты связаны общими узами, добавил он, и у российских спортсменов на первом месте спорт, а не политика или пропаганда. При этом Фуркад подчеркнул, что он относится с пониманием к Украине.

Ранее сборную России по баскетболу отстранили от отборочного турнира на Олимпиаду, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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