Французский олимпийский чемпион объяснил поддержку российских спортсменов

Спортсмен заявил, что отстранение спортсменов из-за их паспорта или национальности - это дискриминация, и подобные поступки противоречат принципам спорта.

Атлеты связаны общими узами, добавил он, и у российских спортсменов на первом месте спорт, а не политика или пропаганда. При этом Фуркад подчеркнул, что он относится с пониманием к Украине.

Ранее сборную России по баскетболу отстранили от отборочного турнира на Олимпиаду, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

