Бежавшая из России биатлонистка рассказала о бесправии российских спортсменов

«Понятно, что у России есть конфликт со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). И неважно, чистый ты спортсмен или нет, ты все равно без прав и не защищен в этой ситуации», — заявила она.

Биатлонистка также подчеркнула, что ничуть не жалеет о смене спортивного гражданства.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира сроком на четыре года. Кроме того, международные состязания не смогут проводиться на территории России. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в свою очередь было лишено статуса соответствия.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью НСН заявил, что пока у руля Министерства спорта РФ не встанут люди с высоким коэффициентом доверия, российские спортсмены будут оставаться в роли жертв.

«Это было предсказуемое решение, потому что рекомендации Комитета по соответствию были озвучены давно. И я еще в декабре прошлого года об этом предупреждал. Это – трагедия, ведь нынешнее поколение спортсменов не было вовлечено в манипуляции с пробами, но стало жертвой. Нужно прекращать подобную практику. Нам нужны новые подходы, а не те, которые забивают нас по самую землю кувалдами. Нам нужны новые люди в Минспорте с высоким коэффициентом доверия, чтобы им верили спортсмены», - считает собеседник НСН.

