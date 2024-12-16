Без огласки: Журова заявила, что международные федерации подставляют спортсменов РФ

Вместе с тем Журова добавила, что международные федерации не всегда ведут себя лояльно по отношению к российским спортсменам.

«Представьте, ребята приехали на соревнования, и вдруг появляется новая вводная: интервью не давать, России на сайте своих федераций опубликовывать информацию нельзя. Международные федерации таким образом подставляют спортсменов, в том числе перед патриотически настроенными гражданами. Люди думают, что раз спортсмены туда поехали – они все правила приняли и согласились на них. А выясняется, что об этом узнали, начав выступать. Все нужно озвучивать заранее, они же ограничения по нам планируют не в последнюю минуту. Возможно, это делается специально, чтобы всех взбудоражить. Санкции начали вводить, когда наши ребята стали выигрывать. Есть связка "Россия – победа". Русские фамилии - в любом случае победа. Однако сейчас невозможно представить, чтобы была победа у россиян», - подытожила она.

Ранее глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд допустил скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры. По его словам, будет разработана дорожная карта по допуску тяжелоатлетов из России на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН»

