Без огласки: Журова заявила, что международные федерации подставляют спортсменов РФ
Несмотря на санкции, российские спортсмены не прерывали тренировки, что позволяет им сегодня демонстрировать хорошие результаты на международных стартах, сообщила НСН Светлана Журова.
Международные федерации спорта все чаще допускают российских спортсменов к участию в соревнованиях, однако в последний момент могут предъявить им новые требования, рассказала в беседе с НСН олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Сборная России по плаванию заняла второе место на чемпионате мира в Будапеште, выступая под нейтральным флагом. Спортсмены завоевали 10 наград, при этом пять золотых медалей на счету у 18-летнего пловца Мирона Лифинцева. Соревнование стало первым крупным стартом для российских спортсменов после 2,5 лет отстранения. Журова допустила, что это может стать шагом к допуску к участию в летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
«Кто-то, наверное, надеялся, что мы сбавим обороты без опыта международных соревнований. Главное, чтобы это не было сигналом для остальных видов спорта не допускать нас вдвойне, зная, что россияне, оказывается, готовились. Со снятием санкций все отрасли возобновят работу достаточно быстро, однако в спорте все иначе. Там есть отборы и квоты. Например, чтобы попасть на Олимпиаду, спортсмен начинает завоевывать награды за два года, есть виды спорта, в которых работают только персональные квоты. Сейчас возобновились разговоры про нейтральный статус, чтобы наши спортсмены уже начали завоевывать эти квоты», - заявила она.
Вместе с тем Журова добавила, что международные федерации не всегда ведут себя лояльно по отношению к российским спортсменам.
«Представьте, ребята приехали на соревнования, и вдруг появляется новая вводная: интервью не давать, России на сайте своих федераций опубликовывать информацию нельзя. Международные федерации таким образом подставляют спортсменов, в том числе перед патриотически настроенными гражданами. Люди думают, что раз спортсмены туда поехали – они все правила приняли и согласились на них. А выясняется, что об этом узнали, начав выступать. Все нужно озвучивать заранее, они же ограничения по нам планируют не в последнюю минуту. Возможно, это делается специально, чтобы всех взбудоражить. Санкции начали вводить, когда наши ребята стали выигрывать. Есть связка "Россия – победа". Русские фамилии - в любом случае победа. Однако сейчас невозможно представить, чтобы была победа у россиян», - подытожила она.
Ранее глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд допустил скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры. По его словам, будет разработана дорожная карта по допуску тяжелоатлетов из России на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН»
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