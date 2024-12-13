Россиянин Лифинцев установил рекорд и выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

18-летний российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, преодолев дистанцию 50 метров на спине за 22,47 секунды и установив новый мировой рекорд среди юниоров.

Лифинцев также выиграл третье золото на чемпионате, ранее став победителем на дистанции 100 метров на спине и в комбинированной эстафете 4х50 метров. Второе место на дистанции 50 метров на спине занял австралиец Айзек Купер, бронзовую медаль завоевал ирландец Шейн Райан. Россиянин Павел Самусенко финишировал шестым.