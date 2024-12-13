Россиянин Лифинцев установил рекорд и выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

18-летний российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, преодолев дистанцию 50 метров на спине за 22,47 секунды и установив новый мировой рекорд среди юниоров.

Лифинцев также выиграл третье золото на чемпионате, ранее став победителем на дистанции 100 метров на спине и в комбинированной эстафете 4х50 метров. Второе место на дистанции 50 метров на спине занял австралиец Айзек Купер, бронзовую медаль завоевал ирландец Шейн Райан. Россиянин Павел Самусенко финишировал шестым.

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Российские пловцы завоевали три серебряные медали на чемпионате: дважды на вторую ступень пьедестала поднимался Кирилл Пригода (100 и 200 метров брассом), один раз — Евгения Чикунова (200 метров брассом).

Чемпионат мира завершится 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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