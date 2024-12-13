Россиянин Лифинцев установил рекорд и выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште
18-летний российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, преодолев дистанцию 50 метров на спине за 22,47 секунды и установив новый мировой рекорд среди юниоров.
Лифинцев также выиграл третье золото на чемпионате, ранее став победителем на дистанции 100 метров на спине и в комбинированной эстафете 4х50 метров. Второе место на дистанции 50 метров на спине занял австралиец Айзек Купер, бронзовую медаль завоевал ирландец Шейн Райан. Россиянин Павел Самусенко финишировал шестым.
Российские пловцы завоевали три серебряные медали на чемпионате: дважды на вторую ступень пьедестала поднимался Кирилл Пригода (100 и 200 метров брассом), один раз — Евгения Чикунова (200 метров брассом).
Чемпионат мира завершится 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, передает «Радиоточка НСН».
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