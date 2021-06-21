Кот Ахилл предсказал победу Бельгии над Финляндией на Евро-2020

Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа, давший четыре из пяти верных предсказаний на Евро-2020, выбрал в понедельник победителя матча Бельгия - Финляндия, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

Из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд-соперниц, Ахилл выбрал бельгийскую.

Свое предсказание он по традиции сделал в 11:00 в день игры команд в своем Инстаграм.

Сборные Бельгии и Финляндии выступают в одной группе со сборной России. Их игра начнется в понедельник в 22:00, одновременно с игрой Дания – Россия, которая состоится в Копенгагене. Эти матчи завершат групповой этап, по итогам которого в плей-офф выйдут команды, занявшие 1 и 2 места.

Ранее Ахилл дал пять прогнозов на Чемпионате Европы по футболу. Четыре из них оказались верными. В частности, он напророчил победу Италии над Турцией (3:0), Бельгии над Россией (3:0), России над Финляндией (1:0) и Швеции над Словакией (1:0). Эрмитажный кот ошибся лишь раз, когда предсказал победу Польши над Словакией (1:2). Он делает предсказания только по матчам Евро-2020, проходящим в Санкт-Петербурге.

Ахилл официально является болельщиком и имеет собственный паспорт (Fan ID), чтобы посещать матчи чемпионата. В фан-зоне для кота обустроили домик. С Ахиллом любят фотографироваться фанаты.

