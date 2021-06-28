Бельгия – в четвертьфинале Евро-2020, Португалия и Роналду – едут домой
Сборная Бельгии по футболу в воскресенье вечером обыграла со счетом 1:0 Португалию в 1/8 финала Чемпионата Европы.
Судьбу матча решил единственный гол Торгана Азара на 42-й минуте.
Таким образом, сборная Португалии слагает полномочия чемпиона Европы. Криштиану Роналду и его команда заканчивают выступления на Евро-2020.
Роналду впервые на турнире не смог забить, однако пока с пятью голами возглавляет список лучших бомбардиров Евро.
Сборная Бельгии подтвердила статус одного из главных претендентов на победу в Евро-2020.
2 июля в четвертьфинале «Красные дьяволы» сыграют с Италией.
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