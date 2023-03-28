«Бегайте сами»: олимпийская чемпионка Степанова назвала неправомерными условия допуска спортсменов из РФ

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК?» - возмутилась Степанова.

Комиссии международных федераций не имеют права разбирать взгляды и убеждения спортсменов из России, подчеркнула она. Лыжница заявила, что не собирается следовать рекомендациям.

«Бегайте сами в таком случае», - написала она.

Олимпийская чемпионка выразила уверенность в преодолении всех трудностей.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать до международных соревнований только не поддержавших СВО российских атлетов, пишет НСН.

