«Бегайте сами»: олимпийская чемпионка Степанова назвала неправомерными условия допуска спортсменов из РФ
Лыжница Вероника Степанова раскритиковала рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Свое мнение она выразила в личном Telegram-канале.
«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК?» - возмутилась Степанова.
Комиссии международных федераций не имеют права разбирать взгляды и убеждения спортсменов из России, подчеркнула она. Лыжница заявила, что не собирается следовать рекомендациям.
«Бегайте сами в таком случае», - написала она.
Олимпийская чемпионка выразила уверенность в преодолении всех трудностей.
Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать до международных соревнований только не поддержавших СВО российских атлетов, пишет НСН.
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