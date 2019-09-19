«Базель» ведет после первого тайма встречи с «Краснодаром»

Первый тайм матча Лиги Европы между «Базелем» и «Краснодаром» завершился со счетом 2:0 в пользу швейцарцев.

Счет швейцарцы открыли на 9-ой минуте матча, второй гол был забит на 40-ой минуте. Оба момента реализовал Кевин Буа.

Ранее российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН оценил шансы обеих команд и заявил, что шансы выше у «Краснодара».

Напомним, согласно жеребьевке «Краснодар» помимо швейцарцев сыграет с ФК «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспор» (Турция).

