В Ленинском районе Подмосковья загорелась церковь

Церковь загорелась в военном городке поселка Петровское в Ленинском округе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мособлпожспас.

Информация о возгорании в здании церкви поступила в единую службу «Система-112».

«Вспыхнула деревянная пристройка и частично сама церковь. Огонь перекинулся на колокольню», - сообщили в ведомстве.

Огонь локализовали, открытое горение уже ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал. Продолжается тушение пожара до полной ликвидации.

Ранее в подмосковной Кашире произошел пожар в складском помещении на площади 7500 квадратных метров, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
