В Ленинском районе Подмосковья загорелась церковь
Церковь загорелась в военном городке поселка Петровское в Ленинском округе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мособлпожспас.
Информация о возгорании в здании церкви поступила в единую службу «Система-112».
«Вспыхнула деревянная пристройка и частично сама церковь. Огонь перекинулся на колокольню», - сообщили в ведомстве.
Огонь локализовали, открытое горение уже ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал. Продолжается тушение пожара до полной ликвидации.
Ранее в подмосковной Кашире произошел пожар в складском помещении на площади 7500 квадратных метров, пишет Ura.ru.
