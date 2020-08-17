«Барселона» сообщила об увольнении главного тренера Кике Сетьена

В пятницу, 14 августа, «Барселона» уступила в матче с германской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб завоевал второе место, уступив первенство мадридскому «Реалу».

Сетьен стал наставником «Барселоны» в январе 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что Месси собирается покинуть «Барселону». Контракт с клубом у него завершается в 2021 году. Отмечалось, что поменять решение аргентинца могут изменения в руководстве клуба.

