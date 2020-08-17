«Барселона» сообщила об увольнении главного тренера Кике Сетьена
Испанский футбольный клуб «Барселона» сообщил об увольнении главного тренера Кике Сетьена. Информация об этом решении размещена на официальном сайте клуба.
Об уходе Сетьена ранее уже сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу. Имя нового наставника команды будет объявлено в ближайшие дни. СМИ называют главным претендентом на этот пост нидерландского специалиста Рональда Кумана.
В пятницу, 14 августа, «Барселона» уступила в матче с германской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб завоевал второе место, уступив первенство мадридскому «Реалу».
Сетьен стал наставником «Барселоны» в январе 2020 года.
Ранее СМИ сообщили, что Месси собирается покинуть «Барселону». Контракт с клубом у него завершается в 2021 году. Отмечалось, что поменять решение аргентинца могут изменения в руководстве клуба.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- «Барселона» сообщила об увольнении главного тренера Кике Сетьена
- В Турции заявили, что Анкара теряет контроль над распространением COVID-19
- Прилепин: белорусский спецназ избивал «вагнеровцев»
- В Белоруссии опубликован состав координационного совета для передачи власти
- В Китае выдан первый патент на вакцину от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru