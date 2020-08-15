СМИ сообщили о планах Месси покинуть «Барселону»
15 августа 202013:44
По данным СМИ, Месси не намерен продлевать контракт с клубом, который завершается у аргентинца в 2021 году.
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15 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru