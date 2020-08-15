СМИ сообщили о планах Месси покинуть «Барселону»

По данным СМИ, Месси не намерен продлевать контракт с клубом, который завершается у аргентинца в 2021 году.

Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Изменить решение футболиста могут изменения в руководстве «Барселоны».

Напомним, Месси играет за сине-гранатовых с 2000 года, пишет Газета.ru.

Ранее Лионель Месси был признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo.



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