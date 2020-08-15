«Бавария» обыграла «Барселону» с разницей в 6 мячей
15 августа 202000:20
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» обыграл «Барселону» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Об этом сообщает "Чемпионат".
Счет игры был открыт на 4-й минуте. Первый тайм завершился со счетом 4:1 в пользу мюнхенцев.
В начале второго тайма испанской команде удалось отыграть один мяч, но потом «Бавария» забила еще 4 мяча.
По итогам матча "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru