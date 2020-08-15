«Бавария» обыграла «Барселону» с разницей в 6 мячей

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» обыграл «Барселону» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Об этом сообщает "Чемпионат".

Счет игры был открыт на 4-й минуте. Первый тайм завершился со счетом 4:1 в пользу мюнхенцев.

В начале второго тайма испанской команде удалось отыграть один мяч, но потом «Бавария» забила еще 4 мяча.

По итогам матча "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов.



