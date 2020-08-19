«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера

ФК «Барселона» объявил о назначении Рональда Кумана на пост главного тренера. На официальном сайте команды сообщается, что соглашение с голландским специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, Куман сменил на этом посту Энрике Сетьена, отправленного в отставку. Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате Испании, а также добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов. Там он потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8, пишет RT.