«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера
ФК «Барселона» объявил о назначении Рональда Кумана на пост главного тренера. На официальном сайте команды сообщается, что соглашение с голландским специалистом рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, Куман сменил на этом посту Энрике Сетьена, отправленного в отставку. Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате Испании, а также добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов. Там он потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8, пишет RT.
Между тем, по данным СМИ, Лионель Месси не намерен продлевать контракт с клубом, который завершается у аргентинца в 2021 году. Повлиять на решение футболиста могут изменения в руководстве «Барселоны». Месси играет за сине-гранатовых с 2000 года, пишет Газета.ru. Ранее он был признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo.
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