СМИ: «Барселона» хочет разорвать контракт с Nike
Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» обсуждает вопрос прекращения сотрудничества со спортивным брендом Nike, Sport.es.
Источники издания утверждают, что отказ от контракта связан с намерением каталонской команды создать игровую форму под собственным брендом.
Также уточняется, что договор с Nike может быть расторгнут уже в марте, а новым партнёром «Барселоны», который поможет ей создать собственный продукт, будет компания BLM.
Ранее рэпер Канье Уэст обвинил Adidas в продаже поддельных кроссовок Yeezy, так как к этой линейке «отношения больше не имеет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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