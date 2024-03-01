СМИ: «Барселона» хочет разорвать контракт с Nike

Источники издания утверждают, что отказ от контракта связан с намерением каталонской команды создать игровую форму под собственным брендом.

Также уточняется, что договор с Nike может быть расторгнут уже в марте, а новым партнёром «Барселоны», который поможет ей создать собственный продукт, будет компания BLM.

Ранее рэпер Канье Уэст обвинил Adidas в продаже поддельных кроссовок Yeezy, так как к этой линейке «отношения больше не имеет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».