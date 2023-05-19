«Балтика» обеспечила себе прямой выход в РПЛ
Футболисты калининградской «Балтики» обеспечили выход команды в Российскую премьер-лигу, сообщает ТАСС.
После ничейного результата матча между «Аланией» и «Акроном» калининградская команда по итогам сезона уже не опустится ниже второго места, обеспечивающего прямое попадание в РПЛ.
В настоящее время «Балтика» уверенно лидирует в первенстве Первой лиги. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 64 очка. На второй строчке расположился казанский «Рубин», уступающий калининградцам два очка, на третьем месте владикавказская «Алания», на четвертом красноярский «Енисей».
В последний раз футболисты «Балтики» играли в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.
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