«Балтика» обеспечила себе прямой выход в РПЛ

В настоящее время «Балтика» уверенно лидирует в первенстве Первой лиги. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 64 очка. На второй строчке расположился казанский «Рубин», уступающий калининградцам два очка, на третьем месте владикавказская «Алания», на четвертом красноярский «Енисей».

В последний раз футболисты «Балтики» играли в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.

Ранее «Динамо» объявило об уходе главного тренера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

