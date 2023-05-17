ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
17 мая 202322:35
Футбольный клуб «Краснодар» в финале Пути регионов Кубка России обыграл екатеринбургский «Урал». В суперфинале «быки» сразятся с московским ЦСКА.
Игра завершилась со счетом 2:1. У «Краснодара» отличились Кайо и Джон Кордоба, в составе «Урала» - Эрик Бикфалви.
Суперфинал пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники».
В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что будет обеспечена максимальная коммерческая вместимость стадиона в соответствии с запросами болельщиков, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru