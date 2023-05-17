ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России

Футбольный клуб «Краснодар» в финале Пути регионов Кубка России обыграл екатеринбургский «Урал». В суперфинале «быки» сразятся с московским ЦСКА.

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Игра завершилась со счетом 2:1. У «Краснодара» отличились Кайо и Джон Кордоба, в составе «Урала» - Эрик Бикфалви.

Суперфинал пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники».

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что будет обеспечена максимальная коммерческая вместимость стадиона в соответствии с запросами болельщиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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