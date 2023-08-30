«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в групповом этапе Кубка России пути РПЛ.
Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:1. У хозяев отметились Мохамед Конате, Ясмин Челикович и Иван Олейников. Единственный гол у самарцев забил Гленн Бейл.
«Ахмат» набрал три очка и занял третье место в группе. «Крылья» потерпели третье поражение подряд и остались аутсайдерами.
Казанский «Рубин» во вторник выиграл матч Кубка России против екатеринбургского «Урала». Встреча завершилась со счетом 2:1, передает «Радиоточка НСН».
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