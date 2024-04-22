«Магия и тренер!»: Булыкин объяснил рекордную беспроигрышную серию «Байера»

«Такую статистику объясняю хорошим тренером, хорошим руководством и правильно подобранным коллективом. Понятное дело, что это все не делается за один сезон, на это уходит несколько лет. Была качественная работа проведена в Леверкузене, даже такая, что они стали рекордсменами и сдвинули чемпиона «Баварию» с рекорда по непроигранным матчам. Подбор футболистов и правильный тренер могут совершить чудо, которое произошло в «Байере». Конечно, это дорогого стоит, это отличная новость для всех болельщиков», - отметил он.

При этом Булыкин подчеркнул, что спасение матчей на последних минутах встречается все чаще не только в Германии, российские команды тоже готовы сотворить футбольное чудо.

«Не очень понятно, как они спасают матчи на последних минутах. Это такая магия футбола, магия последних минут. Конечно, это и характер, и поддержка болельщиков, трибун, а также тренер, который борется до конца и выпускает мотивированных футболистов. Если посмотреть на российский футбол, у нас тоже много голов стало забиваться на последних минутах. В матче «Локомотив»- ЦСКА за последние десять минут ЦСКА сравняли счет, забив три гола. У нас тоже есть такие моменты, «Байер» в этом плане не такой эксклюзив. Здесь вопрос мотивации, а также психологического состояния. Если ты борешься за какие-то солидные места, на последних минутах появляется мотивация и кураж, если одна из команд забивает. Это футбол…по всему миру так, не только в Германии», - подытожил собеседник НСН.

Ранее мюнхенская «Бавария» не проигрывала 32 матча подряд в сезоне с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года, передает «Радиоточка НСН».



