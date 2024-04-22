«Магия и тренер!»: Булыкин объяснил рекордную беспроигрышную серию «Байера»
Дмитрий Булыкин в эфире НСН отметил, что тренер и правильная мотивация помогли «Байеру» побить рекорд «Баварии».
Тренер, правильная мотивация и футбольное чудо помогли «Байеру» побить рекорд «Баварии» по беспроигрышным матчам, заявил НСН бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, который в 2007 году сам играл за немецкий клуб из Леверкузена.
Немецкий «Байер» продолжает бить рекорд топ-5 лиг, футбольный клуб уже провел 45 матчей без поражений. Последний раз команда Хаби Алонсо проигрывала в мае 2023 года.
«Такую статистику объясняю хорошим тренером, хорошим руководством и правильно подобранным коллективом. Понятное дело, что это все не делается за один сезон, на это уходит несколько лет. Была качественная работа проведена в Леверкузене, даже такая, что они стали рекордсменами и сдвинули чемпиона «Баварию» с рекорда по непроигранным матчам. Подбор футболистов и правильный тренер могут совершить чудо, которое произошло в «Байере». Конечно, это дорогого стоит, это отличная новость для всех болельщиков», - отметил он.
При этом Булыкин подчеркнул, что спасение матчей на последних минутах встречается все чаще не только в Германии, российские команды тоже готовы сотворить футбольное чудо.
«Не очень понятно, как они спасают матчи на последних минутах. Это такая магия футбола, магия последних минут. Конечно, это и характер, и поддержка болельщиков, трибун, а также тренер, который борется до конца и выпускает мотивированных футболистов. Если посмотреть на российский футбол, у нас тоже много голов стало забиваться на последних минутах. В матче «Локомотив»- ЦСКА за последние десять минут ЦСКА сравняли счет, забив три гола. У нас тоже есть такие моменты, «Байер» в этом плане не такой эксклюзив. Здесь вопрос мотивации, а также психологического состояния. Если ты борешься за какие-то солидные места, на последних минутах появляется мотивация и кураж, если одна из команд забивает. Это футбол…по всему миру так, не только в Германии», - подытожил собеседник НСН.
Ранее мюнхенская «Бавария» не проигрывала 32 матча подряд в сезоне с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о реестре адвокатов
- В музее Дали телефон-лобстер научили отвечать на вопросы голосом художника
- Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке Аббасова
- СМИ: «АСТ» прекратило продажи романа Сорокина «Наследие»
- Продюсер Ашуров предложил Мизулиной записать рэп, чтобы дать пример артистам
- СМИ: Обвиняемый в убийстве из-за парковки Аббасов попросил у суда домашний арест
- В Москве пресс-секретаря Meta заочно приговорили к лишению свободы
- Кормухина отказалась называть Шнурова музыкантом из-за его отношения к профессии
- Кабмин не поддержал смягчение требований к тонировке боковых стекол автомобилей
- Машину РЭБ создадут на базе российского «Тритона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru