Бах: Россия пытается заставить МОК игнорировать конфликт на Украине
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что и Россия, и Украина, заняли нерациональные позиции в вопросе допуска российских спортсменов, сообщает РИА Новости.
По его словам, украинская сторона желает «изолировать и исключить Россию везде, где только можно», а российская - чтобы комитет «проигнорировал военный конфликт».
«Обе позиции не являются рациональными... Несмотря на наши рекомендации, мы столкнулись с двумя конфликтующими сторонами», - заключил Бах.
Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что решение по допуску россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024 года примут, когда наступит подходящий момент, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru