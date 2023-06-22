Бах: Россия пытается заставить МОК игнорировать конфликт на Украине

По его словам, украинская сторона желает «изолировать и исключить Россию везде, где только можно», а российская - чтобы комитет «проигнорировал военный конфликт».

«Обе позиции не являются рациональными... Несмотря на наши рекомендации, мы столкнулись с двумя конфликтующими сторонами», - заключил Бах.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что решение по допуску россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024 года примут, когда наступит подходящий момент, сообщает RT.