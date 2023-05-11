В ОКР назвали невыполнимыми критерии МОК по допуску россиян на соревнования

Критерии Международного олимпийского комитета (МОК) не позволяют большинству российских спортсменов и почти всем лидерам сборных команд принимать участие в отборочных Олимпийских и прочих состязаниях. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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По мнению спортивного функционера, действия МОК — не что иное, как завуалированное отстранение и дискриминация россиян.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить к международным состязаниям в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине. При этом атлетов, которые связаны с белорусскими и российскими органами безопасности или вооруженными силами, рекомендуется отстранить от участия в соревнованиях.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что расценит как предательство решение российских спортсменов согласиться на участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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