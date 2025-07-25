По всему миру перестала работать спутниковая система связи Starlink

Во всем мире наблюдаются перебои в работе спутникового интернета компании миллиардера Илона Маска Starlink, сообщает РИА Новости.

Илон Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине

Количество обращений на сайте Downdetector превысило 50 тысяч. Данный ресурс отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Германии.

До этого сообщалось о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у Украины.

Ранее стало известно, что системы РЭБ России эффективно противодействуют Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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