По всему миру перестала работать спутниковая система связи Starlink
25 июля 202500:01
Во всем мире наблюдаются перебои в работе спутникового интернета компании миллиардера Илона Маска Starlink, сообщает РИА Новости.
Количество обращений на сайте Downdetector превысило 50 тысяч. Данный ресурс отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Германии.
До этого сообщалось о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у Украины.
Ранее стало известно, что системы РЭБ России эффективно противодействуют Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru