Бах призвал уважать решение CAS по Камиле Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно российской фигуристки Камилы Валиевой.

По его словам, МОК «принял к сведению решение CAS», с которым организация согласится. Вместе с тем Бах отметил, что каждый имеет право на свое мнение и на критику решения суда.

Президент МОК подчеркнул, что в допинговых делах «значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже». Особенно это относится к делам, касающимся несовершеннолетних, передает ТАСС ответ Баха на вопрос журналистов в ходе юношеских Олимпийских игр в Южной Корее.