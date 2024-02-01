Бах призвал уважать решение CAS по Камиле Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно российской фигуристки Камилы Валиевой.

По его словам, МОК «принял к сведению решение CAS», с которым организация согласится. Вместе с тем Бах отметил, что каждый имеет право на свое мнение и на критику решения суда.

Президент МОК подчеркнул, что в допинговых делах «значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже». Особенно это относится к делам, касающимся несовершеннолетних, передает ТАСС ответ Баха на вопрос журналистов в ходе юношеских Олимпийских игр в Южной Корее.

Тарасова посоветовала Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с Валиевой

CAS 29 января вынес решение о дисквалифиции Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.

Дисквалификация фигуристки Камилы Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали, - утверждает олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпортсменыДисквалификацияМОК

Горячие новости

Все новости

партнеры