«Тревожные звоночки»: Врачи сочли эффективным запрет рекламы азартных игр

Ограничения в сфере азартных игр уменьшат количество людей, страдающих лудоманией, так как внешние факторы оказывают значительное влияние на формирование зависимости, заявил НСН психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич.

В России около 15 миллионов россиян отдают на азартные игры месячную зарплату, что говорит о массовой игровой зависимости и требует законодательного запрета рекламы букмекерских контор, заявил зампред думского Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. Его слова приводит «Парламентская газета». Менделевич эту идею поддержал.

«Зависимость формируется на основании внутренних личностных установок, это особенность личности, а также на фоне внешнего предложения. Одно без другого не может существовать. Не может быть так, что формируется зависимость от тех объектов и деятельности, которых нет, если играть нет возможности. Некоторые ограничения, например, увеличение стоимости табачных изделий, снизило количество людей, которые стали приобщаться к этому. В этом случае примерно такая же схема, логика в этом есть. Статистики, сколько россиян страдают лудоманией, совсем нет, потому что вся статистика строится на обращаемости. Цифр по этому диагнозу у нас нет. В мире оценивают по доходам держателей игровых салонов», - рассказал он.

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С ним согласился психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский, который отметил, что иногда дело в таких случаях доходит до безумных кредитов, а бить тревогу могут только близкие зависимого человека.

«Это действительно может снизить вовлечение россиян в азартные игры. О проблемах с лудоманией у человека чаще узнают первыми его близкие, они и обращаются (к специалистам – ред. НСН). Жаль, что так происходит, потому что пока человек сам не признает свои проблемы, ему очень трудно помочь. Бывает по-разному… Иногда, действительно дело доходит до каких-то безумных кредитов, перед этим бывают тревожные звоночки», - добавил собеседник НСН.

Телеканалы получают значительные доходы от рекламы азартных игр, поэтому ограничивать подобные ролики нужно с умом, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев «Радиоточке НСН».

