Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020

На 18-й минуте Штефан Лайнер вывел Австрию вперед, однако через 10 минут Горан Пандев забил ответный мяч на 28 минуте игры.

Первый тайм завершился вничью 1:1, и этот счет держался почти до конца игры.

Тем не менее, сборная Австрии смогла вырвать победу, благодаря голам Михаэля Грегорича на 78-й минуте и Марко Арнаутовича на 90-й минуте.

Сборные Австрии и Северной Македонии выступают на Евро-2020 в группе «С» вместе с Украиной и Нидерландами, матч которых начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

