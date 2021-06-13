Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020
Сборная Австрии со счетом 3:1 обыграла Северную Македонию в первом туре группового этапа Чемпионата Европы по футболу.
На 18-й минуте Штефан Лайнер вывел Австрию вперед, однако через 10 минут Горан Пандев забил ответный мяч на 28 минуте игры.
Первый тайм завершился вничью 1:1, и этот счет держался почти до конца игры.
Тем не менее, сборная Австрии смогла вырвать победу, благодаря голам Михаэля Грегорича на 78-й минуте и Марко Арнаутовича на 90-й минуте.
Сборные Австрии и Северной Македонии выступают на Евро-2020 в группе «С» вместе с Украиной и Нидерландами, матч которых начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.
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