Англия стартовала на Евро-2020 с победы над Хорватией

Сборная Англии победила соперников из Хорватии со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Игра состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Победу своей команде принес Рахим Стерлинг, который забил гол в ворота сборной Хорватии. Это произошло на 57-й минуте игры.

Заметным событием матча стала замена капитана сборной Англии Гарри Кейна на полузащитника Джуда Беллингема. Он побил предыдущий рекорд капитана-дебютанта из Нидерландов Йетро Виллемса, став самым молодым футболистом в истории ЧЕ – ему исполнилось 17 лет и 349 дней. Виллемсу на ЧЕ-2012 было 18 лет и 71 дня.

Сборные Англии и Хорватии выступают в Группе «D» вместе с Чехией и Шотландией.

На Чемпионате Мира по футболу 2018 года, проходившем в России, хорваты завоевали серебряные медали.

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ФОТО: twitter.com
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