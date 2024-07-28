Австралия возглавила медальный зачёт после первого соревновательного дня Олимпиады

Во Франции подошел к концу первый соревновательный день Олимпийских игр, сообщает RT.

Орбан считает, что открытие Олимпиады показало отсутствие у Запада моральной основы

Cборная Австралии возглавила медальный зачёт с пятью медалями: три золотые и две серебряные. Второе место занимает Китай (две золотые медали и одна бронзовая). Замыкает тройку команда США, выигравшая одно «золото», два «серебра» и две бронзовые медали.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже прекрасной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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