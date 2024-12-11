Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы 1» в 2024 году
Четырёхкратный чемпион «Формулы 1» Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком в 2024 году. Об этом сообщает Forbes.
По данным издания, нидерландский пилот заработал за прошедший в «Больших призах» сезон порядка 75 млн долларов. Второе место занял семикратный чемпион Льюис Хэмилтон - его доход составил 57 млн долларов. ТОП-3 замкнул серебряный призёр чемпионата 2024 года Ландо Норрис, чей заработок составил 35 млн долларов.
Далее в списке расположились Фернандо Алонсо (27,5 млн долларов), Шарль Леклер (27 млн), Джордж Расселл (23 млн), Оскар Пиастри (22 млн), Серхио Перес (19,5 млн), Карлос Сайнс (19 млн) и Пьер Гасли (12 млн).
Отмечается, что общий доход десяти самых высокооплачиваемых пилотов в 2024 году составил около 317 млн долларов.
Ранее Ферстаппен объявил, его подруга модель Келли Пике беременна, однако он не планирует в ближайшее время заключать брак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru