Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы 1» в 2024 году

По данным издания, нидерландский пилот заработал за прошедший в «Больших призах» сезон порядка 75 млн долларов. Второе место занял семикратный чемпион Льюис Хэмилтон - его доход составил 57 млн долларов. ТОП-3 замкнул серебряный призёр чемпионата 2024 года Ландо Норрис, чей заработок составил 35 млн долларов.

Далее в списке расположились Фернандо Алонсо (27,5 млн долларов), Шарль Леклер (27 млн), Джордж Расселл (23 млн), Оскар Пиастри (22 млн), Серхио Перес (19,5 млн), Карлос Сайнс (19 млн) и Пьер Гасли (12 млн).

Отмечается, что общий доход десяти самых высокооплачиваемых пилотов в 2024 году составил около 317 млн долларов.

Ранее Ферстаппен объявил, его подруга модель Келли Пике беременна, однако он не планирует в ближайшее время заключать брак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».