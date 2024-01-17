«Авангард» нанес московскому ЦСКА третье поражение подряд в КХЛ
Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) уступил команде «Авангард» (Омск) со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоялся в Омске. Результаты встречи размещены на портале турнира.
В составе «Авангарда» шайбы забросили Николай Прохоркин, Игорь Мартынов, Никита Холодилин и Томаш Юрчо. Единственным голом ЦСКА отметился форвард Сергей Плотников.
Отмечается, что это третье подряд поражение в КХЛ для ЦСКА. До этого клуб проиграл столичному «Динамо» и екатеринбургскому «Автомобилисту».
По итогам 44 матчей ЦСКА расположился в турнирной таблице Западной конференции КХЛ на седьмом месте с 56 очками. В свою очередь «Авангард» на Востоке находится на втором месте с 73 очками.
Следующую встречу ЦСКА проведет на выезде с казахстанским «Барысом», «Авангард» — со «Спартаком» (Москва). Оба матча состоятся 19 января.
Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой перейдет в стан московского ЦСКА с 4 июня 2024 года в качестве свободного агента.
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