«Авангард» нанес московскому ЦСКА третье поражение подряд в КХЛ

В составе «Авангарда» шайбы забросили Николай Прохоркин, Игорь Мартынов, Никита Холодилин и Томаш Юрчо. Единственным голом ЦСКА отметился форвард Сергей Плотников.

Отмечается, что это третье подряд поражение в КХЛ для ЦСКА. До этого клуб проиграл столичному «Динамо» и екатеринбургскому «Автомобилисту».

По итогам 44 матчей ЦСКА расположился в турнирной таблице Западной конференции КХЛ на седьмом месте с 56 очками. В свою очередь «Авангард» на Востоке находится на втором месте с 73 очками.

Следующую встречу ЦСКА проведет на выезде с казахстанским «Барысом», «Авангард» — со «Спартаком» (Москва). Оба матча состоятся 19 января.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой перейдет в стан московского ЦСКА с 4 июня 2024 года в качестве свободного агента.

