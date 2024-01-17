Защитник «Зенита» Даниил Круговой подписал соглашение с ЦСКА
Защитник петербургского «Зенита» Данила Круговой перейдет в стан столичных армейцев с 4 июня в качестве свободного агента, сообщил сайт ЦСКА.
Контракт с игроком подписан на четыре сезона и предусматривает опцию продления ещё на один.
«Увидимся дома, Данил!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Круговой, будучи воспитанником клуба из Санкт-Петербурга, сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.
Ранее футболист «Зенита» Даниил Круговой пожаловался на растущие цены при прежних зарплатах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru