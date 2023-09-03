Аутсайдер РПЛ «Оренбург» разгромил «Сочи»

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.



Счет в матче открыл Брайан Мансилья. На 55-й минуте он забил с пенальти. Преимущество хозяев поля на 58-й минуте укрепил Владимир Обухов. Окончательный счет установил Джастин Куэро.

Победа над «Сочи» стала первой для «Оренбурга» в текущем сезоне РПЛ. Команда переместилась с последнего на 14-е место в турнирной таблице.

В конце августа «Оренбург» уволил главного тренера Иржи Ярошика. Новым наставником команды стал испанец Давид Деограсия, передает «Радиоточка НСН».

