«Атлетико» выкупил у «Барселоны» Антуана Гризманна

Мадридский ФК «Атлетико» выкупил у «Барселоны» нападающего Антуана Гризманна, сообщает пресс-служба испанской команды.

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Выступавший за «матрасников» на правах аренды 31-летний футболист не только стал полноправным членом клуба, но и подписал с ним полноценный контракт до до 2026 года.

Отметим, что в «Барселону» Гризманн перешёл в 2019 году как раз из «Атлетико».

Ранее вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу заявил, что каталонский клуб приложит все усилия для возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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