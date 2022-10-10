«Атлетико» выкупил у «Барселоны» Антуана Гризманна
Мадридский ФК «Атлетико» выкупил у «Барселоны» нападающего Антуана Гризманна, сообщает пресс-служба испанской команды.
Выступавший за «матрасников» на правах аренды 31-летний футболист не только стал полноправным членом клуба, но и подписал с ним полноценный контракт до до 2026 года.
Отметим, что в «Барселону» Гризманн перешёл в 2019 году как раз из «Атлетико».
Ранее вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу заявил, что каталонский клуб приложит все усилия для возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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