«Атлетико» выкупил у «Барселоны» Антуана Гризманна

Выступавший за «матрасников» на правах аренды 31-летний футболист не только стал полноправным членом клуба, но и подписал с ним полноценный контракт до до 2026 года.

Отметим, что в «Барселону» Гризманн перешёл в 2019 году как раз из «Атлетико».

Ранее вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу заявил, что каталонский клуб приложит все усилия для возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

