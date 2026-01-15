Дмитриев увидел «прогресс» в заявлениях канцлера Германии
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, отметив, что миру необходима деэскалация.
Дмитриев опубликовал сообщение в соцсети X, отреагировав на высказывания главы германского правительства. В своем комментарии он написал, что считает происходящее признаком прогресса и подчеркнул важность снижения напряженности в международных отношениях, отмечает RT.
Ранее в четверг канцлер ФРГ назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление отношений, а также на возвращение баланса во взаимодействии между Москвой и Берлином.
Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее заявлял, что курс немецких властей привел к росту русофобских настроений, разрушению экономических и дипломатических связей и разработке планов по нанесению России так называемого стратегического поражения. По его словам, дипломатические отношения между двумя странами формально сохраняются, однако контакты сведены к минимуму, передает «Радиоточка НСН».
