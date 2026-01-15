Ранее в четверг канцлер ФРГ назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление отношений, а также на возвращение баланса во взаимодействии между Москвой и Берлином.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее заявлял, что курс немецких властей привел к росту русофобских настроений, разрушению экономических и дипломатических связей и разработке планов по нанесению России так называемого стратегического поражения. По его словам, дипломатические отношения между двумя странами формально сохраняются, однако контакты сведены к минимуму, передает «Радиоточка НСН».

