Число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре выросло до 12

Количество пострадавших в результате инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, четверо из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. В настоящее время семь человек проходят лечение в Республиканской больнице, еще пятеро — в Эжвинской городской больнице. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.