Число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре выросло до 12

Количество пострадавших в результате инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, четверо из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. В настоящее время семь человек проходят лечение в Республиканской больнице, еще пятеро — в Эжвинской городской больнице. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре

В минздраве уточнили, что ситуацию лично проинспектировала министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева. К лечению привлечены главные внештатные специалисты республики, за пострадавшими организовано круглосуточное наблюдение. В наиболее тяжелых случаях проводятся телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами.

Ранее в МВД по региону сообщали о возгорании крыши здания центра профессиональной подготовки, после чего несколько человек обратились за медицинской помощью. Позднее МЧС заявило о ликвидации пожара. В минздраве Коми также уточняли, что причиной происшествия стал взрыв светошумовой гранаты. Изначально сообщалось о девяти пострадавших, один из которых отказался от госпитализации, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
