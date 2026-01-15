Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом и Азовским морем

Российские средства ПВО в четверг с 16:00 до 20:00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над Крымом и акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны России.

Семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты над территорией Республики Крым, еще два — над Азовским морем. Все цели были уничтожены дежурными расчетами ПВО в установленный промежуток времени.

Средства ПВО за четыре часа сбили 56 беспилотников ВСУ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
