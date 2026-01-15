Инвестфонд из США подал иск к России на $225 миллиардов из-за царских облигаций
Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD обратился в федеральный суд США с иском к России, а также к Министерству финансов, Центробанку и Фонду национального благосостояния, потребовав взыскать $225 миллиардов.
Как следует из материалов иска, фонд настаивает на признании за Россией обязательств по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году.
Истец считает, что современное российское государство должно нести ответственность по этим долговым бумагам как правопреемник.
В иске также указывается, что возможное погашение задолженности может быть произведено за счет суверенных активов России, которые были заблокированы в рамках санкционных ограничений, введенных после 2014 и 2022 годов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Суд ФРГ считает, что взрывы на СП заказало иностранное государство
- Инвестфонд из США подал иск к России на $225 миллиардов из-за царских облигаций
- Блюдо нон грата: Диетолог рассказала, кому нельзя есть шаурму
- Число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре выросло до 12
- Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом и Азовским морем
- Бундесвер начал рассылку писем потенциальным новобранцам
- Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС поддержать безопасность Гренландии
- Три человека ранены при атаках беспилотников в Белгородской области
- Перевод без прорыва: С какими задачами справятся нейросети
- США захватили еще один танкер с венесуэльской нефтью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru