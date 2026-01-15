Инвестфонд из США подал иск к России на $225 миллиардов из-за царских облигаций

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD обратился в федеральный суд США с иском к России, а также к Министерству финансов, Центробанку и Фонду национального благосостояния, потребовав взыскать $225 миллиардов.

Как следует из материалов иска, фонд настаивает на признании за Россией обязательств по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году.

ExxonMobil подала иск к России на 500 млн долларов

Истец считает, что современное российское государство должно нести ответственность по этим долговым бумагам как правопреемник.

В иске также указывается, что возможное погашение задолженности может быть произведено за счет суверенных активов России, которые были заблокированы в рамках санкционных ограничений, введенных после 2014 и 2022 годов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СШАРоссияСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры