Инвестфонд из США подал иск к России на $225 миллиардов из-за царских облигаций

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD обратился в федеральный суд США с иском к России, а также к Министерству финансов, Центробанку и Фонду национального благосостояния, потребовав взыскать $225 миллиардов.

Как следует из материалов иска, фонд настаивает на признании за Россией обязательств по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году.