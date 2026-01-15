Twitch назвали трендом интернет-маркетинга в 2026 году

После замедления YouTube блогеры перешли в Telegram, Twitch и TikTok, сказал НСН Максим Перлин.

Видеостриминговый сервис Twitch пользуется популярностью как у российских блогеров, так и у рекламодателей, сказал НСН сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.

Блогеры выступили против признания деструктивного контента экстремистским

Блогеры, публикующие свои видео на Rutube, получат уровни, сообщили в пресс-службе платформы. Они будут зависеть от метрик смотрения. Каждый новый станет шагом к большему списку возможностей, также будет расти поддержка со стороны самой платформы. Видеосервис вводит три варианта: «начинающий», «продвинутый» или «профессионал». Уровни получат названия, отсылающие к разрешениям видео. Например, 720, 1080, а также самые высокие — 2к и 4к. Перлин отметил, что подобное нововведение привлечет блогеров на платформу, если будет корректно и понятно работать.

«Наша ассоциация очень сильно приветствует такое нововведение, потому что российским социальным сетям сильно не хватает какой-то понятной монетизации для авторов. То, что в свое время хорошо давал российским авторам YouTube, и за счет чего многие российские авторы зарабатывали деньги. Если на практике это будет хорошо работать, то, конечно, оно привлечет новых авторов на платформу», — сказал собеседник НСН.
«Быстро выпиливается!»: Какие шансы нарваться на товары с запрещенной символикой в интернете

По его словам, из видеохостинга YouTube блогеры перешли в Telegram, Twitch и TikTok.

«После замедления YouTube мы отмечаем большой рост трех платформ. Это, прежде всего, Telegram. Блогеры, которые выходили в YouTube, ищут новые форматы, записывают короткие видео для Telegram или же ведут свой Telegram-канал в текстовом формате. Это та площадка, на которой есть какие-то средства, клиенты и заказчики, и она действительно хорошо развивается. Вторая платформа — это Twitch. Мы видим большой рост Twitch за последнее время. Рекламодатели в том числе идут туда. На наш взгляд, это будет один из главных трендов интернет-маркетинга в 2026 году. И третье направление — это TikTok, который медленно, но возвращается в Россию. Там действительно есть блоги, которые собирают большое количество просмотров», — добавил эксперт.

Ранее Перлин рассказал НСН, что на наших глазах сегодня развивается новая ниша грандфлюенсеров - активных пожилых людей, которые научились пользоваться соцсетями или стали проектом своих внуков-блогеров.

