Блогеры, публикующие свои видео на Rutube, получат уровни, сообщили в пресс-службе платформы. Они будут зависеть от метрик смотрения. Каждый новый станет шагом к большему списку возможностей, также будет расти поддержка со стороны самой платформы. Видеосервис вводит три варианта: «начинающий», «продвинутый» или «профессионал». Уровни получат названия, отсылающие к разрешениям видео. Например, 720, 1080, а также самые высокие — 2к и 4к. Перлин отметил, что подобное нововведение привлечет блогеров на платформу, если будет корректно и понятно работать.

«Наша ассоциация очень сильно приветствует такое нововведение, потому что российским социальным сетям сильно не хватает какой-то понятной монетизации для авторов. То, что в свое время хорошо давал российским авторам YouTube, и за счет чего многие российские авторы зарабатывали деньги. Если на практике это будет хорошо работать, то, конечно, оно привлечет новых авторов на платформу», — сказал собеседник НСН.