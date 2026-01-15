Бундесвер начал рассылку писем потенциальным новобранцам

Тем, кому уже исполнилось 18 лет к началу текущего года, письма планируется отправить позднее. При этом первые добровольцы, выразившие готовность пройти службу, должны приступить к ней в ближайшие месяцы.

Новый закон о добровольной военной службе вступил в силу 1 января и разработан по образцу шведскоймодели. Он предусматривает обязательное заполнение анкеты для всех мужчин, родившихся после 31 декабря 2007 года. Женщины могут участвовать в опросе по собственному желанию. В рамках реформы также проводится модернизация и цифровизация систем воинского учета, передает «Радиоточка НСН».

