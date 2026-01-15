Бундесвер начал рассылку писем потенциальным новобранцам

Вооруженные силы Германии приступили к рассылке первых писем возможным новобранцам после вступления в силу закона о реформе военного призыва, сообщает издание Zeit.

По данным издания, бундесвер направляет адресатам информационные брошюры и письма, связанные с прохождением медицинской комиссии в рамках нового формата военной службы. В корреспонденции содержится правовая информация, а также QR-коды со ссылкой на онлайн-анкеты. Эти опросники предназначены примерно для 700 тысяч молодых людей, которые достигнут совершеннолетия в 2026 году.

Тем, кому уже исполнилось 18 лет к началу текущего года, письма планируется отправить позднее. При этом первые добровольцы, выразившие готовность пройти службу, должны приступить к ней в ближайшие месяцы.

Новый закон о добровольной военной службе вступил в силу 1 января и разработан по образцу шведскоймодели. Он предусматривает обязательное заполнение анкеты для всех мужчин, родившихся после 31 декабря 2007 года. Женщины могут участвовать в опросе по собственному желанию. В рамках реформы также проводится модернизация и цифровизация систем воинского учета, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
