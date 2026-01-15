СМИ: Суд ФРГ считает, что взрывы на СП заказало иностранное государство
Федеральный верховный суд Германии пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с высокой степенью вероятности были осуществлены по заказу иностранного государства, в частности Украины, сообщает журнал Der Spiegel.
Как пишет издание, такие формулировки содержатся в постановлении суда от 10 декабря, которое было обнародовано 15 января, отмечает RT.
Из текста документа следует, что в качестве предполагаемого заказчика суд рассматривает именно Украину.
Решение было вынесено в рамках рассмотрения апелляции, поданной защитой гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов. Он находится под стражей в Германии после задержания в Италии в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».
