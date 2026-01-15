СМИ: Суд ФРГ считает, что взрывы на СП заказало иностранное государство

Федеральный верховный суд Германии пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с высокой степенью вероятности были осуществлены по заказу иностранного государства, в частности Украины, сообщает журнал Der Spiegel.

Как пишет издание, такие формулировки содержатся в постановлении суда от 10 декабря, которое было обнародовано 15 января, отмечает RT.

СМИ: Суд по делу о подрыве «Северных потоков» пройдет в Гамбурге

Из текста документа следует, что в качестве предполагаемого заказчика суд рассматривает именно Украину.

Решение было вынесено в рамках рассмотрения апелляции, поданной защитой гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов. Он находится под стражей в Германии после задержания в Италии в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СудДиверсияГерманияСеверный Поток

Горячие новости

Все новости

партнеры