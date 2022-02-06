РФС попросил УЕФА изучить поведение украинских фанатов
Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после оскорбительных выкриков украинских фанатов, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на матче чемпионата Европы по мини-футболу. Организацию попросили разобраться в ситуации.
Как напоминает РФС, по регламенту соревнований, национальные ассоциации ответственны за поведение своих спортсменов, официальных лиц и фанатов.
Напомним, российская сборная по мини-футболу обыграла соперников из Украины в полуфинале чемпионата Европы 4 февраля в Нидерландах.
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