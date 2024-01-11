Аслан Карацев пропустит Australian Open

Имя россиянина отсутствует в турнирной сетке мужского одиночного разряда, которая была опубликована организаторами. Согласно списку, на Australian Open поедут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин.

Ранее Карацев получил травму на турнире ATP в Брисбене, после матча с австралийцем Джэйсоном Каблером он покинул корт на инвалидной коляске.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что повреждение оказалось несерьёзным, однако Карацеву необходимо время, чтобы восстановиться, сообщает RT.

