Аслан Карацев пропустит Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев пропустит Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), который пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.
Имя россиянина отсутствует в турнирной сетке мужского одиночного разряда, которая была опубликована организаторами. Согласно списку, на Australian Open поедут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин.
Ранее Карацев получил травму на турнире ATP в Брисбене, после матча с австралийцем Джэйсоном Каблером он покинул корт на инвалидной коляске.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что повреждение оказалось несерьёзным, однако Карацеву необходимо время, чтобы восстановиться, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля
- В Крыму у мужчины дома обнаружили почти 300 кустов конопли
- Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель стал фигурантом уголовного дела
- Аэропорт Петрозаводска закроют в мае
- Рейс сборной Гамбии по футболу вернулся в аэропорт из-за потерявших сознание игроков
- Военнослужащий ВСУ получил 25 лет лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя
- Аслан Карацев пропустит Australian Open
- В Верховной раде Украины отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации
- Путин объявил о запуске сайта, посвященного российским заповедникам
- АТОР: Россиянам стало доступно на 25% больше стран с прямым перелетом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru