Аслан Карацев пропустит Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев пропустит Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), который пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.

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Имя россиянина отсутствует в турнирной сетке мужского одиночного разряда, которая была опубликована организаторами. Согласно списку, на Australian Open поедут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин.

Ранее Карацев получил травму на турнире ATP в Брисбене, после матча с австралийцем Джэйсоном Каблером он покинул корт на инвалидной коляске.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что повреждение оказалось несерьёзным, однако Карацеву необходимо время, чтобы восстановиться, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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