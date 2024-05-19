Путин проведет совещание с руководством предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин намерен провести совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил журналист Павел Зарубин.

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По его словам, мероприятие пойдет на следующей неделе. Также главе государства предстоят международные контакты, уточнил Зарубин.

Ранее Путин призвал сконцентрировать финансовые и административные ресурсы для развития оборонно-промышленного комплекса.

По словам экс-разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера, оборонно-промышленный комплекс России значительно превосходит западный, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Российская АрмияГособоронзаказВладимир Путин

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