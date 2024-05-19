Путин проведет совещание с руководством предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин намерен провести совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил журналист Павел Зарубин.
По его словам, мероприятие пойдет на следующей неделе. Также главе государства предстоят международные контакты, уточнил Зарубин.
Ранее Путин призвал сконцентрировать финансовые и административные ресурсы для развития оборонно-промышленного комплекса.
По словам экс-разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера, оборонно-промышленный комплекс России значительно превосходит западный, передает «Радиоточка НСН».
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