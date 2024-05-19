Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

По информации СМИ, актрисы не стало 14 мая. Она умерла по естественным причинам.

Кудрявцева дебютировала в кино в 1957 году. Она снялась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», в лентах «Андрейка» и «И снова утро».

В начале мая на 49-м году жизни умерла заслуженная артистка РФ Галина Давыдова. Она снялась в шестом сезоне сериала «Солдаты» и в нескольких сезонах сериала «Час Волкова», отмечает «Радиоточка НСН».

